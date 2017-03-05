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РФПЛ. «Урал» одержал победу над «Амкаром» в дерби

5 марта 2017, 13:24
9

В поединке 18-го тура чемпионата России «Урал» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Амкар» – 1:0. Единственный мяч в этой встрече на 32-й минуте забил Эрик Бикфалви.

Победа позволила хозяевам набрать 17 очков и подняться на 12-е место в турнирной таблице РФПЛ. В активе гостей – 27 очков и седьмая строчка.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

Урал (Екатеринбург) – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Бикфалви, 32.

Урал: Заболотный, Балажиц, Данцев, Фидлер, Димитров (Манучарян, 72), Новиков, Кулаков, Емельянов, Ильин, Бикфалви, Лунгу (Ставпец, 87).

Амкар: Хомич, Зайцев, Идову (Прокофьев, 82), Занев, Милькович, Конде, Комолов (Хурцидзе, 75), Костюков (Гасилин, 61), Гол, Огуде, Бодул.

Предупреждения: Ильин, 37; Заболотный, 90 – Конде, 27; Зайцев, 37.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Амкар-Пермь Бикфалви Эрик
Комментарии (9)
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maksspartak
1488709709
Подниматься начинает Урал с колен ))) игра с Краснодаром , сейчас Амкар выйграли , просто красавцы и игра очень приличная по мастерству )) фанов Урала с победой
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garet12222
1488709843
ох не долго Бикфалви будет в составе Урала с такой игрой - летом заберут на повышение. Урал с победой!!!
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turist82
1488710007
Молодцы!
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B.G.
1488710042
Амкар разочаровал!
Ответить
сергей николаевич
1488710455
Амкар что то не тот уже...
Ответить
Pourport
1488714925
Весьма неожиданная новость.
Ответить
perm 242
1488716993
печально ... хотя наверное и по делу ...
Ответить
Houston
1488717495
Вновь отличная игра от Урала. Очень неожиданно. Болельщиков Урала с победой. Бикфалви с такой игрой летом пойдёт на повышение))
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