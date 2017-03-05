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    РФПЛ. «Урал» одержал победу над «Амкаром» в дерби

    В поединке 18-го тура чемпионата России «Урал» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Амкар» – 1:0. Единственный мяч в этой встрече на 32-й минуте забил Эрик Бикфалви.

    Победа позволила хозяевам набрать 17 очков и подняться на 12-е место в турнирной таблице РФПЛ. В активе гостей – 27 очков и седьмая строчка.

    Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Бикфалви, 32.

    Урал: Заболотный, Балажиц, Данцев, Фидлер, Димитров (Манучарян, 72), Новиков, Кулаков, Емельянов, Ильин, Бикфалви, Лунгу (Ставпец, 87).

    Амкар: Хомич, Зайцев, Идову (Прокофьев, 82), Занев, Милькович, Конде, Комолов (Хурцидзе, 75), Костюков (Гасилин, 61), Гол, Огуде, Бодул.

    Предупреждения: Ильин, 37; Заболотный, 90 – Конде, 27; Зайцев, 37.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2017 13:24
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +450

      Houston 5 марта 2017, 15:38

      Вновь отличная игра от Урала. Очень неожиданно. Болельщиков Урала с победой. Бикфалви с такой игрой летом пойдёт на повышение))

      1
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      Рейтинг: +212

      perm 242 5 марта 2017, 15:29

      печально ... хотя наверное и по делу ...

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 марта 2017, 14:55

      Весьма неожиданная новость.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 5 марта 2017, 13:40

      Амкар что то не тот уже...

      0
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 5 марта 2017, 13:34

      Амкар разочаровал!

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 5 марта 2017, 13:33

      Молодцы!

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      Рейтинг: +630

      garet12222 5 марта 2017, 13:30

      ох не долго Бикфалви будет в составе Урала с такой игрой - летом заберут на повышение. Урал с победой!!!

      1
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 5 марта 2017, 13:28

      Подниматься начинает Урал с колен ))) игра с Краснодаром , сейчас Амкар выйграли , просто красавцы и игра очень приличная по мастерству )) фанов Урала с победой

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