Митрюшкин вошел в сборную 22-го тура швейцарской Суперлиги

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин был включен в символическую сборную 22-го тура швейцарской Суперлиги.

21-летний страж ворот не позволил поразить свои ворота «Лозанне» (1:0) в выездной встрече. Это уже второе кряду попадание россиянина в аналогичную сборную: в минувшем туре он оставил свои ворота на замке в поединке с «Грассхоппером» (1:0).

В нынешнем сезоне Митрюшкин принял участие в 24-х играх (пять – на ноль), пропустив 41 мяч.