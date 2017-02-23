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    Лига чемпионов. Гол Варди не помог «Лестеру» избежать поражения от «Севильи»

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» в родных стенах выиграла у «Лестера» – 2:1. Голами в составе победителей отметились Пабло Сарабия и Хоакин Корреа. У гостей единственный забитый мяч на счету Джейми Варди.

    Стоит отметить, что на 14-й минуте встречи голкипер «лис» Каспер Шмейхель отразил пенальти.

    Ответная встреча между командами пройдет 14 марта в Англии.

    Лига Чемпионов. 1/8 финала, первый матч

    Севилья – Лестер – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сарабия, 25; 2:0 – Корреа, 62; 2:1 – Варди, 73.

    Незабитый пенальти: Корреа, 14.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2017 00:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 23 февраля 2017, 00:42

      на самом деле очень важный гол, 0-2 или 1-2 колоссальная разница в таких матчах

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > aguila_real 23 февраля 2017, 00:43

      согласен!

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