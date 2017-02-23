Лига чемпионов. Гол Варди не помог «Лестеру» избежать поражения от «Севильи»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» в родных стенах выиграла у «Лестера» – 2:1. Голами в составе победителей отметились Пабло Сарабия и Хоакин Корреа. У гостей единственный забитый мяч на счету Джейми Варди.

Стоит отметить, что на 14-й минуте встречи голкипер «лис» Каспер Шмейхель отразил пенальти.

Ответная встреча между командами пройдет 14 марта в Англии.

Лига Чемпионов. 1/8 финала, первый матч

Севилья – Лестер – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Сарабия, 25; 2:0 – Корреа, 62; 2:1 – Варди, 73.

Незабитый пенальти: Корреа, 14.

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