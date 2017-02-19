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    Лига 1. «Лион» вырвал победу в матче с «Дижоном», «Монпелье» в большинстве обыграл «Сент-Этьен»

    В матче 26-го тура Лиги 1 «Лион» на своем поле вырвал победу над «Дижоном», сравняв счет и выйдя вперед в заключительную 10-минутку – 4:2. Дубль в составе хозяев оформил Корентин Толиссо, еще два гола забили Александр Лаказетт и Набиль Фекир.

    В другой встрече «Монпелье» в большинстве одержал волевую победу над «Сент-Этьеном» со счетом 2:1.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 26-й тур

    Лион – Дижон – 4:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Толиссо, 11; 1:1 – Таварес, 30; 1:2 – Диони, 48; 2:2 – Толиссо, 80; 3:2 – Лаказетт, 84 (с пенальти); 4:2 – Фекир, 90.

    Монпелье – Сент-Этьен – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Монне-Паке, 12; 1:1 – Ласн, 49; 2:1 – Мунье, 68.

    Удаление: нет – Интима, 51.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2017 20:51
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