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    Капелло считает, что «Наполи» может обыграть «Реал» в Лиге чемпионов

    Экс-главный тренер «Реала» Фабио Капелло выразил мнение, что в 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский клуб может испытать проблемы из-за своей невнятной игры в последних встречах. Напомним, что соперником сливочных в первом раунде плей-офф будет «Наполи».

    «Наполи» точно будет иметь моменты, если «Реал» сделает те же ошибки, которые команда допускала в игре против «Осасуны».

    Дрис Мертенс сможет в одиночку обыграть Серхио Рамоса, создавая моменты, если тот будет играть так же. Думаю, «Наполи» может огорчить «Реал», – цитирует Капелло Fox Sports.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Наполи» пройдет 15 февраля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.02.2017 12:24
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      Psih86 12 февраля 2017, 15:47

      Да не то что может...а обыграет и дальше пройдет!!!

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    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 12 февраля 2017, 14:30

      Вполне

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