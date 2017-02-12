Капелло считает, что «Наполи» может обыграть «Реал» в Лиге чемпионов

Экс-главный тренер «Реала» Фабио Капелло выразил мнение, что в 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский клуб может испытать проблемы из-за своей невнятной игры в последних встречах. Напомним, что соперником сливочных в первом раунде плей-офф будет «Наполи».

«Наполи» точно будет иметь моменты, если «Реал» сделает те же ошибки, которые команда допускала в игре против «Осасуны».

Дрис Мертенс сможет в одиночку обыграть Серхио Рамоса, создавая моменты, если тот будет играть так же. Думаю, «Наполи» может огорчить «Реал», – цитирует Капелло Fox Sports.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Наполи» пройдет 15 февраля.