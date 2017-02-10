Черчесову хочется, чтобы на Кубке конфедераций 2017 сборная России предстала командой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об ожидании Кубка конфедераций 2017, а также поделился мнением об изменениях в стане национальной команды.

«Мы сделали коррективы, идет перестройка команды. В последнем матче в составе было уже несколько футболистов в возрасте 21-23 года. Идет естественное обновление. Кубок конфедераций, конечно, важен для страны. Болельщики мечтают увидеть все эти команды в России. Для команды же это будет как лакмусовая бумажка. Нам надо проверить себя на уровне настоящих чемпионов, сравнить с ними свою готовность.

Когда команда строится, она должна пройти все фазы. Не бывает такого, чтобы все гладко прошло. Были и поражения на последней минуте, была и невзрачная, провальная игра с Катаром, были и победы, вырванные на последней минуте. Все идет своим чередом. Очень хочется, чтобы на Кубке конфедераций наша сборная предстала командой. Той, за которую хочется болеть. После матча с Румынией наш уважаемый мэтр Евгений Ловчев, сказал, что за такую сборную болеть приятно. Это уже маленький шажок к тому, к чему мы стремимся», – сказал специалист.

Напомним, ближайший товарищеский матч сборная России проведет против Кот-д'Ивуара 24 марта.