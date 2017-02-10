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    Черчесову хочется, чтобы на Кубке конфедераций 2017 сборная России предстала командой

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об ожидании Кубка конфедераций 2017, а также поделился мнением об изменениях в стане национальной команды.

    «Мы сделали коррективы, идет перестройка команды. В последнем матче в составе было уже несколько футболистов в возрасте 21-23 года. Идет естественное обновление. Кубок конфедераций, конечно, важен для страны. Болельщики мечтают увидеть все эти команды в России. Для команды же это будет как лакмусовая бумажка. Нам надо проверить себя на уровне настоящих чемпионов, сравнить с ними свою готовность.

    Когда команда строится, она должна пройти все фазы. Не бывает такого, чтобы все гладко прошло. Были и поражения на последней минуте, была и невзрачная, провальная игра с Катаром, были и победы, вырванные на последней минуте. Все идет своим чередом. Очень хочется, чтобы на Кубке конфедераций наша сборная предстала командой. Той, за которую хочется болеть. После матча с Румынией наш уважаемый мэтр Евгений Ловчев, сказал, что за такую сборную болеть приятно. Это уже маленький шажок к тому, к чему мы стремимся», – сказал специалист.

    Напомним, ближайший товарищеский матч сборная России проведет против Кот-д'Ивуара 24 марта.

    Источник: ФИФА

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    10.02.2017 15:25
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 11 февраля 2017, 11:49

      а мы ждём.мы верим

      0
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 11 февраля 2017, 11:38

      Нам всем хочется, чтобы сборная заиграла. Но получится ли? Если игроков подберет, с желанием играть может получиться. Но остаётся Если......

      0
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    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 10 февраля 2017, 18:47

      стасик может и стремится, а вот игроки.......

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 февраля 2017, 18:43

      Давай вперед, мы только за...)))

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 10 февраля 2017, 17:51

      Старайся Вячеслав........

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Cant Stop 10 февраля 2017, 20:39

      Какой ещё Вячеслав ???

      0
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      Рейтинг: +241

      Moveton 10 февраля 2017, 17:32

      можно подумать все остальные тренеры сборной не хотели чтоб сборная предстала командой, на чм и евро

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 10 февраля 2017, 17:21

      Не опозорьтесь!!! Как обычно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 10 февраля 2017, 16:16

      Время проходит, а положительного результата не видно...Думается его и не будет!

      1
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      Рейтинг: +84

      Александр Домаза 10 февраля 2017, 16:10

      всем этого уже давно хочется

      0
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      Рейтинг: +60

      тайлер77 10 февраля 2017, 15:33

      дай Бог чтоб все получилось у Черчесова, чтобы играли у него ребята перпективные, а не миллионеры

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      Рейтинг: +751

      justozavr > тайлер77 10 февраля 2017, 16:15

      да какая разница сколько у кого денег, эти перспективные могут после следующего контракта стать такими же миллионерами. Главное, чтобы играли за страну и гимн в голос пели.

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