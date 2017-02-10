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  • Черчесову хочется, чтобы на Кубке конфедераций 2017 сборная России предстала командой

Черчесову хочется, чтобы на Кубке конфедераций 2017 сборная России предстала командой

10 февраля 2017, 15:25
13

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об ожидании Кубка конфедераций 2017, а также поделился мнением об изменениях в стане национальной команды.

«Мы сделали коррективы, идет перестройка команды. В последнем матче в составе было уже несколько футболистов в возрасте 21-23 года. Идет естественное обновление. Кубок конфедераций, конечно, важен для страны. Болельщики мечтают увидеть все эти команды в России. Для команды же это будет как лакмусовая бумажка. Нам надо проверить себя на уровне настоящих чемпионов, сравнить с ними свою готовность.

Когда команда строится, она должна пройти все фазы. Не бывает такого, чтобы все гладко прошло. Были и поражения на последней минуте, была и невзрачная, провальная игра с Катаром, были и победы, вырванные на последней минуте. Все идет своим чередом. Очень хочется, чтобы на Кубке конфедераций наша сборная предстала командой. Той, за которую хочется болеть. После матча с Румынией наш уважаемый мэтр Евгений Ловчев, сказал, что за такую сборную болеть приятно. Это уже маленький шажок к тому, к чему мы стремимся», – сказал специалист.

Напомним, ближайший товарищеский матч сборная России проведет против Кот-д'Ивуара 24 марта.

Источник: ФИФА
Кубок конфедераций Россия Кот-д'Ивуар Катар Румыния Черчесов Станислав Ловчев Евгений
Комментарии (13)
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тайлер77
1486730013
дай Бог чтоб все получилось у Черчесова, чтобы играли у него ребята перпективные, а не миллионеры
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Александр Домаза
1486732200
всем этого уже давно хочется
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polt
1486732606
Время проходит, а положительного результата не видно...Думается его и не будет!
Ответить
Nerlinger
1486736487
Не опозорьтесь!!! Как обычно...
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Moveton
1486737158
можно подумать все остальные тренеры сборной не хотели чтоб сборная предстала командой, на чм и евро
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Cant Stop
1486738279
Старайся Вячеслав........
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a-rakhmatov
1486741412
Давай вперед, мы только за...)))
Ответить
тётя ASYA
1486741643
стасик может и стремится, а вот игроки.......
Ответить
Victor.Vings
1486802291
Нам всем хочется, чтобы сборная заиграла. Но получится ли? Если игроков подберет, с желанием играть может получиться. Но остаётся Если......
Ответить
Kurt Broot
1486802964
а мы ждём.мы верим
Ответить
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