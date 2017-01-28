Лига 1. «Бордо» обыграл «Нанси», «Лорьян» на последних минутах уступил «Дижону»

В рамках 22-го тура Лиги 1 «Ренн» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Нантом», «Анжер» на своем поле одолел «Метц», который заканчивал матч вдесятером.
В других матчах «Бордо» в гостях обыграл «Нанси», «Лорьян» упустил ничейный результат в матче с «Дижоном», несмотря на гол Маджида Уориса.
Франция. Лига 1. 22-й тур
Голы: 0:1 – Илоки, 45; 1:1 – Наньон, 87.
Голы: 1:0 – Тайт, 25; 1:1 – Траоре, 33 (в свои ворота); 2:1 – Пепе, 35.
Удаление: нет – Дианье, 67.
Голы: 0:1 – Куффа, 68 (в свои ворота); 0:2 – Малком, 89.
Голы: 0:1 – Диони, 10; 1:1 – Марво, 50; 2:1 – Уорис, 59 (с пенальти); 2:2 – Лотье, 70; 2:3 – Лис-Мелу, 90.
Голы: 1:0 – Сен-Максимен, 26; 1:1 – Роделен, 45 (с пенальти).
Источник: Бомбардир.ру