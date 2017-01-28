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  • Лига 1. «Бордо» обыграл «Нанси», «Лорьян» на последних минутах уступил «Дижону»

Лига 1. «Бордо» обыграл «Нанси», «Лорьян» на последних минутах уступил «Дижону»

28 января 2017, 23:58

В рамках 22-го тура Лиги 1 «Ренн» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Нантом», «Анжер» на своем поле одолел «Метц», который заканчивал матч вдесятером.

В других матчах «Бордо» в гостях обыграл «Нанси», «Лорьян» упустил ничейный результат в матче с «Дижоном», несмотря на гол Маджида Уориса.

Франция. Лига 1. 22-й тур

Ренн – Нант – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Илоки, 45; 1:1 – Наньон, 87.

Анжер – Метц – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Тайт, 25; 1:1 – Траоре, 33 (в свои ворота); 2:1 – Пепе, 35.

Удаление: нет – Дианье, 67.

Нанси – Бордо – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Куффа, 68 (в свои ворота); 0:2 – Малком, 89.

Лорьян – Дижон – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Диони, 10; 1:1 – Марво, 50; 2:1 – Уорис, 59 (с пенальти); 2:2 – Лотье, 70; 2:3 – Лис-Мелу, 90.

Бастия – Кан – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Сен-Максимен, 26; 1:1 – Роделен, 45 (с пенальти).

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Ренн Нант Анжер Метц Нанси Бордо Лорьян Дижон Бастия Кан
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