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    Черчесов: «Возраст Самедова? Последнее, что я делаю – это смотрю в паспорт игроков»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не собирается смотреть на возраст футболиста, если он показывает высокий уровень игры.

    «Если бы вы не говорили про возраст Самедова, то я бы об этом и не догадывался. Понятно, что у игрока должен быть определенный уровень. Поэтому последнее, что я делаю, это смотрю в паспорт. Я сам до 40 лет играл, так почему другой не может? Я же сам в свой паспорт не смотрел.

    В этом плане надо объективно подходить к любому футболисту, к его качествам и игровому состоянию. Чемпионат мира только через полтора года, но определенных опытных футболистов мы привлекаем», – сказал Черчесов.

    В текущем сезоне Александр Самедов провел 15 матчей в составе «Локомотива», в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: ФК «Спартак»

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    27.01.2017 11:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +215

      iuda 27 января 2017, 16:02

      Недавно Стас смотрел Пеле в фильме, уже хотел было взять, да вспомнил про последнее.

      0
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 27 января 2017, 15:44

      все вы так говорите , при чем каждый новый тренер говорит одно и тоже . Не хотят парится с молодежью.

      1
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 27 января 2017, 13:27

      Но конфликты в клубах были именно с возрастными футболистами.

      0
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > Fju-2 27 января 2017, 15:50

      Вот именно в клубах. Клуб и сборная по отношению к возрасту две совершенно разные истории. Клуб если подписал, должен платить зарплату вне зависимости от состояния игрока, а в сборной ты будешь пока нужен.

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