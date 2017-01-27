Черчесов: «Возраст Самедова? Последнее, что я делаю – это смотрю в паспорт игроков»

Недавно Стас смотрел Пеле в фильме, уже хотел было взять, да вспомнил про последнее.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не собирается смотреть на возраст футболиста, если он показывает высокий уровень игры.
«Если бы вы не говорили про возраст Самедова, то я бы об этом и не догадывался. Понятно, что у игрока должен быть определенный уровень. Поэтому последнее, что я делаю, это смотрю в паспорт. Я сам до 40 лет играл, так почему другой не может? Я же сам в свой паспорт не смотрел.
В этом плане надо объективно подходить к любому футболисту, к его качествам и игровому состоянию. Чемпионат мира только через полтора года, но определенных опытных футболистов мы привлекаем», – сказал Черчесов.
В текущем сезоне Александр Самедов провел 15 матчей в составе «Локомотива», в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.