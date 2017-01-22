Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фабрегас вышел на третье место по числу голевых передач в АПЛ за всю историю

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас отметился голевой передачей в матче 22-го тура АПЛ против «Халл Сити» (2:0). На 81-й минуте испанец ассистировал защитнику Гари Кэхиллу, который установил окончательный счет во встрече.

    Таким образом, Фабрегас вышел на третье место по числу голевых передач в АПЛ за всю историю (101), сравнявшись по данному показателю с нападающим «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни. Отметим, что большее количество ассистов имеют только Фрэнк Лэмпард (102) и Райан Гиггз (162).

    Кроме «Челси», в АПЛ Фабрегас также выступал за «Арсенал». В нынешнем сезоне полузащитник провел за синих в чемпионате Англии 13 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.01.2017 22:02
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1139

      Igornv 23 января 2017, 21:29

      класс

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11