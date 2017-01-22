Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас отметился голевой передачей в матче 22-го тура АПЛ против «Халл Сити» (2:0). На 81-й минуте испанец ассистировал защитнику Гари Кэхиллу, который установил окончательный счет во встрече.

Таким образом, Фабрегас вышел на третье место по числу голевых передач в АПЛ за всю историю (101), сравнявшись по данному показателю с нападающим «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни. Отметим, что большее количество ассистов имеют только Фрэнк Лэмпард (102) и Райан Гиггз (162).

Кроме «Челси», в АПЛ Фабрегас также выступал за «Арсенал». В нынешнем сезоне полузащитник провел за синих в чемпионате Англии 13 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.