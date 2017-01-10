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    Титов ожидает снижения уровня чемпионата мира

    Бывший полузащитник сборной России Егор Титов выразил мнение, что увеличение количества участников финальной стадии чемпионата мира негативно скажется на общем уровне турнира. Сегодня Совет ФИФА одобрил расширение списка сборных в финальной части мундиаля до 48 команд.

    «Мое отношение к данному решению негативное. На чемпионате мира играют практически лучшие, достаточно команд, которые достойно представляют свой континент. Но есть и откровенно слабые, что мы и видели на турнире в Бразилии, где были проходные матчи. Теперь их станет больше. С точки зрения зрелища я бы оспорил решение ФИФА, качественного футбола станет меньше», – заявил Титов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.01.2017 14:47
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 января 2017, 16:06

      Тут нужно не ожидать, а быть уверенным.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 10 января 2017, 14:58

      не согласен

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