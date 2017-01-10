Титов ожидает снижения уровня чемпионата мира

Тут нужно не ожидать, а быть уверенным.
Бывший полузащитник сборной России Егор Титов выразил мнение, что увеличение количества участников финальной стадии чемпионата мира негативно скажется на общем уровне турнира. Сегодня Совет ФИФА одобрил расширение списка сборных в финальной части мундиаля до 48 команд.
«Мое отношение к данному решению негативное. На чемпионате мира играют практически лучшие, достаточно команд, которые достойно представляют свой континент. Но есть и откровенно слабые, что мы и видели на турнире в Бразилии, где были проходные матчи. Теперь их станет больше. С точки зрения зрелища я бы оспорил решение ФИФА, качественного футбола станет меньше», – заявил Титов.