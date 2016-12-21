Аршавин заявил, что Файзулин не играет два года из-за артрита

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал причины длительного отсутствия на поле хавбека «Зенита» Виктора Файулина. Напомним, последний раз 30-летний футболист выходил на поле 20 сентября 2015 года.

«Файзулин два года не играет из-за того что ему так же, только в Находке делали операцию, и до конца он недотренировал. То есть колено не полностью сделал. И через 10 лет это только выявилось, потому что не до конца колено выгибалось, и он заработал себе артрит», – сказал Аршавин.