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  • Аршавин заявил, что Файзулин не играет два года из-за артрита

Аршавин заявил, что Файзулин не играет два года из-за артрита

21 декабря 2016, 19:42
12

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал причины длительного отсутствия на поле хавбека «Зенита» Виктора Файулина. Напомним, последний раз 30-летний футболист выходил на поле 20 сентября 2015 года.

«Файзулин два года не играет из-за того что ему так же, только в Находке делали операцию, и до конца он недотренировал. То есть колено не полностью сделал. И через 10 лет это только выявилось, потому что не до конца колено выгибалось, и он заработал себе артрит», – сказал Аршавин.

Источник: ФК «Кайрат»
Россия. Премьер-лига Кайрат Зенит Аршавин Андрей Файзулин Виктор
Комментарии (12)
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Freyk
1482339384
Ну, главное, что «Зенит» ему зарплату исправно платит.
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Gullit 76
1482344578
Здоровья!Нужная была деталь в механизме Зенита и сборной.
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nikovitek
1482345359
Жалко...Здоровья!
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Мохнатый
1482346649
Ходят слухи, что Файзулин давно умер.
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Nevsky_RU
1482350146
Жаль. Не блистал, но и картины не портил, надёжный ЦП. Странно, что при развитой инфраструктуре Зенита, не выявили эту проблему раньше.
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shurik45
1482351299
Виктору здоровья. Не повезло в спорте ,повезет в любви.
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1bear
1482356264
...здоровья!..
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Cant Stop
1482357423
а мед осмотры в команде он не проходил??????????
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СОКОЛ САРАТОВ
1482358153
даа мы уже и забыли его фамилию
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арейская
1482360963
Жалко, на футболе можно поставить точку, или есть какие-то утешительные прогнозы?
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