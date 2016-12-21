Сборная России сыграет товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром 24 марта

Сборная России 24 марта 2017 года в Краснодаре проведет товарищеский поединок с Кот-д'Ивуаром. Ранее стало известно, что 28 числа того же месяца подопечные Станислава Черчесова встретятся с Бельгией. Эта игра состоится на сочинском стадионе «Фишт».

«Основным вариантом на данный момент является матч против сборной Кот-д'Ивуара в Краснодаре. Место выбрано с учетом встречи 28 марта в Сочи против Бельгии, это поможет избежать сложностей с логистикой. Переговорный процесс по матчу против африканской команды продолжается, но вероятность, что именно Кот-д'Ивуар станет соперником россиян, очень высока», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.