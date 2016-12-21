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  • Сборная России сыграет товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром 24 марта

Сборная России сыграет товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром 24 марта

21 декабря 2016, 12:56
12

Сборная России 24 марта 2017 года в Краснодаре проведет товарищеский поединок с Кот-д'Ивуаром. Ранее стало известно, что 28 числа того же месяца подопечные Станислава Черчесова встретятся с Бельгией. Эта игра состоится на сочинском стадионе «Фишт».

«Основным вариантом на данный момент является матч против сборной Кот-д'Ивуара в Краснодаре. Место выбрано с учетом встречи 28 марта в Сочи против Бельгии, это поможет избежать сложностей с логистикой. Переговорный процесс по матчу против африканской команды продолжается, но вероятность, что именно Кот-д'Ивуар станет соперником россиян, очень высока», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кот-д'Ивуар
Комментарии (12)
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Nevsky_RU
1482314847
организатор матча - дворник Никодим Никонорович. Делал не для себя, для народа. Но ждёт спс от РФС
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Lesha VV
1482316520
Кто хочет заработать денег , ставьте на победу Ивуарийцев.
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Masteralex
1482318778
Кот-д'Ивуар это не Коста-рика, они бонус за слив не упустят и сделают всё чтобы проиграть :)
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sergey_86-76
1482320488
в принципе не плохо, интересно посмотреть.
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sergun-kuk
1482321883
Мутко – в числе пяти кандидатов от УЕФА в совет ФИФА
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woyser
1482324856
Нормальный спарринг.
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Cant Stop
1482327250
после последних игр вера в НОВУЮ сборную и Черчеса почти умерла..... думаю в лучшем случае в ничью сыграют
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Cant Stop
1482327365
против Нигерии тоже было бы интересно посмотреть..
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alexis02lion
1482328034
Интересно будет посмотреть, с учётом того как у нас проходит борьба с расизмом. Обидчивый ЯЯ Туре точно должен приехать, как и остальная гвардия. Может на товарищеский даже Дрогба заедет. А так не плохо ивуарийцы, бельгийцы. Там и там много темнокожих и им и правда лучше играть в южных городах.
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aam
1482331689
такой выбор спарринг партнёров свидетельствует о том, что предел мечтаний это выход из группы.
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