Титов: «Опыт у Карреры огромный и это ему сейчас помогает»

Экс-тренер «Спартака» Егор Титов рассказал о том, как в команде появился Массимо Каррера, который занял пост главного тренера команды после увольнения Дмитрия Аленичева.

«Давайте откровенно: пока в «Спартаке» нет футболистов с духом победителя, никто из них никогда ничего не выигрывал. Уверенность приходит только через победы.

Мы с Аленичевым тактикой занимались, много. Но поймите, когда над тобой висит дамоклов меч, думаешь: «Как бы нам хотя бы наладить игру, а не перемещения». Все-таки футбол – это прежде всего игра с мячом, хотя многие говорят, что футбол – это игра без мяча и они тоже в чем-то правы.

Мы изначально играли в контроль мяча. Может быть, Каррера давал тактики больше, потому что игроки уже впитали то, что давали мы? У нас в том году было много матчей, когда было приятно посмотреть, как «Спартак» играет в футбол. Оставалось только подправить что-то тактически и добавить огня, в чем итальянцы большие мастера!

Каррера пришел как помощник, вел себя осторожно, присматривался. Он очень много у нас спрашивал, пытался запомнить игроков по именам. Мы много ему рассказывали. Он записывал, смотрел видео, видно было, что человек – профессионал. Все-таки работал в «Ювентусе» и сборной Италии. Ему 52 года, он уже лет 15 как варился в итальянской тренерской системе. Он был на вторых ролях, но у сильного наставника! Опыт у Карреры огромный и это ему сейчас помогает.

Он собирал игроков обороны и где-то 30–40 минут работал с ними, пока мы занимались с группой атаки. Передвигал футболистов по полю, показывал, а Боккетти переводил.

Каррера – человек, который знает свое ремесло. Итальянцы, кстати, любят говорить: «Мы – великие, лучше всех разбираемся в тактике». Хотя последние лет десять везде побеждала Испания. Потом – Германия, Португалия, но уж точно не Италия», – рассказал Титов.