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  • Примера. «Реал» на последних минутах переиграл «Депортиво» благодаря голу Рамоса

Примера. «Реал» на последних минутах переиграл «Депортиво» благодаря голу Рамоса

11 декабря 2016, 00:43
20

В рамках 15-го тура Примеры «Реал» на своем поле с минимальным счетом одолел «Депортиво». На гол Альваро Мораты на 50-й минуте матча гости ответили дублем Хоселу. На 84-й минуте матча точным ударом отметился Мариано Диас. Итоговой счет в компенсированное арбитром время установил Серхио Рамос.

Стоит отметить, что мадридский клуб играл без Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и Карима Бензема.

Испания. Примера. 15-й тур

Реал – Депортиво – 3:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Мората, 50; 1:1 – Хоселу, 63; 1:2 – Хоселу, 65; 2:2 – Диас, 84; 3:2 – Рамос, 90.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Депортиво Рамос Серхио Мората Альваро Хоселу Диас Мариано
Комментарии (20)
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falanor
1481406413
даже без ББС нужно побеждать более уверенно. 3 пота сошло пока смотреть матч. оч валидольно.
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alexidj
1481406415
Ну конечно же Рамос)) уже по привычке)
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filosof sparty
1481406435
Кэп тащит словно бык
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Михаил Шевченко
1481406605
Просто Рамос
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ЦСКА 2015-2016
1481406610
раздражали рамоса а рамос своим стили
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Амба Нагорск
1481406698
Волга впадает в Каспийское море, Игорян привозит сухаряны, за осенью приходит зима, Серхио Рамос забивает головой в компенсированное время
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ЖОРРО
1481406703
Пипец!Чудом выиграли...молодцы)))Но валидольно конечно)
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ERTAI
1481406726
Poverte Barcuki pobolshe nervnichali ))))
Ответить
Исмаил095
1481407584
Надо признать что Реал самая характерная футбольная команда из всех нам известных,а Рамос конечно без вопросов капитан с большой буквы.
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калач
1481407641
как всегда наверное из оффсайда, или на 15й добавленой минуте
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