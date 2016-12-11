Примера. «Реал» на последних минутах переиграл «Депортиво» благодаря голу Рамоса

В рамках 15-го тура Примеры «Реал» на своем поле с минимальным счетом одолел «Депортиво». На гол Альваро Мораты на 50-й минуте матча гости ответили дублем Хоселу. На 84-й минуте матча точным ударом отметился Мариано Диас. Итоговой счет в компенсированное арбитром время установил Серхио Рамос.

Стоит отметить, что мадридский клуб играл без Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и Карима Бензема.

Испания. Примера. 15-й тур

Реал – Депортиво – 3:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Мората, 50; 1:1 – Хоселу, 63; 1:2 – Хоселу, 65; 2:2 – Диас, 84; 3:2 – Рамос, 90.

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