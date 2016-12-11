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Судьи
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре (Сариньена)
Материалы

Реал - Депортиво

10.12.2016, Суббота, 22:45 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Испания. Примера, 15 тур Реал - Депортиво
Испания. Примера (2015/2016)
38 тур
14 мая, суббота 18:00 Депортиво 0:2 Реал
19 тур
9 января, суббота 22:30 Реал 5:0 Депортиво
Испания. Примера (2014/2015)
23 тур
14 февраля, суббота 20:00 Реал 2:0 Депортиво
4 тур
20 сентября, суббота 18:00 Депортиво 2:8 Реал
Товарищеские матчи 2013

29 августа, четверг 22:00 Депортиво 0:2 Реал
Испания. Примера (2012/2013)
25 тур
23 февраля, суббота 23:00 Депортиво 1:2 Реал
6 тур
30 сентября, воскресенье 21:50 Реал 5:1 Депортиво
Испания. Примера (2010/2011)
25 тур
26 февраля, суббота 23:55 Депортиво 0:0 Реал
6 тур
3 октября, воскресенье 23:00 Реал 6:1 Депортиво
Испания. Примера (2009/2010)
20 тур
30 января, суббота 23:55 Депортиво 1:3 Реал
1 тур
29 августа, суббота 22:00 Реал 3:2 Депортиво
Испания. Примера (2008/2009)
20 тур
25 января, воскресенье 23:00 Реал 1:0 Депортиво
1 тур
31 августа, воскресенье 23:00 Депортиво 2:1 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
28 тур
15 марта, суббота 22:00 Депортиво 1:0 Реал
9 тур
28 октября, воскресенье 19:00 Реал 3:1 Депортиво
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 29 6 3 106:41 +65 93
2. Барселона 38 28 6 4 116:37 +79 90
3. Атлетико М 38 23 9 6 70:27 +43 78
4. Севилья 38 21 9 8 69:49 +20 72
5. Вильярреал 38 19 10 9 56:33 +23 67
6. Реал Сосьедад 38 19 7 12 59:53 +6 64
7. Атлетик Б 38 19 6 13 53:43 +10 63
8. Эспаньол 38 15 11 12 49:50 -1 56
9. Алавес 38 14 13 11 41:43 -2 55
10. Эйбар 38 15 9 14 56:51 +5 54
11. Малага 38 12 10 16 49:55 -6 46
12. Валенсия 38 13 7 18 56:65 -9 46
13. Сельта 38 13 6 19 53:69 -16 45
14. Лас-Пальмас 38 10 9 19 53:74 -21 39
15. Бетис 38 10 9 19 41:64 -23 39
16. Депортиво 38 8 12 18 43:61 -18 36
17. Леганес 38 8 11 19 36:55 -19 35
18. Спортинг Х 38 7 10 21 42:72 -30 31
19. Осасуна 38 4 10 24 40:94 -54 22
20. Гранада 38 4 8 26 30:82 -52 20
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    Рейтинг: +415

    radga 11 декабря 2016, 08:20

    Рамос в высшей степени красаучег.

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    Рейтинг: +1094

    ДяДь ПашА 11 декабря 2016, 01:16

    Да рамос выручает

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 11 декабря 2016, 01:05

    Молодцы Реал!

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    Рейтинг: +85

    uda 11 декабря 2016, 00:52

    Ну что ж ты будешь делать!!! Это Рамос спаситель Реала!!!

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    Рейтинг: +141

    erofey83 11 декабря 2016, 00:47

    опять Рамос)) ну красавчик)

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