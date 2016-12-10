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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Депортиво
Реал - Депортиво: обзор матча 10 декабря 2016
Реал
10.12.2016, суббота, 22:45
Испания. Примера, 15 тур
3 : 2
Завершен
Депортиво
50'
А. Мората
84'
М. Диас
90+2'
С. Рамос
63'
Хоселу
65'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Депортиво
ГОЛ! 3:2!
С. Рамос
Пас отдал
Т. Кроос
90'
+2
Желтая карточка
С. Рамос
88'
Желтая карточка
К. Навас
88'
ГОЛ! 2:2!
М. Диас
Пас отдал
Л. Васкес
84'
82'
Замена
Ф. Файр
️️️️
Р. Бабел
Замена
Марсело
️️️️
Данило
81'
75'
Замена
П. Москера
️️️️
Ф. Андоне
Замена
М. Диас
️️️️
Иско
72'
Желтая карточка
А. Мората
70'
Замена
Л. Васкес
️️️️
М. Асенсио
68'
65'
ГОЛ! 1:2!
Хоселу
Пас отдал
Ф. Андоне
63'
ГОЛ! 1:1!
Хоселу
Пас отдал
К. Хиль
59'
Желтая карточка
Р. Альбентоса
58'
Замена
Хоселу
️️️️
Э. Чолак
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
Иско
50'
45'
Желтая карточка
Р. Бабел
25'
Желтая карточка
С. Боргес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
23
Хамес Родригес
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Эмре Чолак
АП
8
Гильерме
ПП
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
21
Марлос Морено
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Навас
93
Рамос
3
Пепе
6
Начо
13
Данило
5
Каземиро
8
Кроос
22
Иско
23
Родригес
10
Асенсио
21
Мората
3-4-1-2
22
Тытонь
6
Альбентоса
26
Сидней
3
Наварро
8
Гильерме
10
Хиль
24
Хуанфран
5
Боргес
8
Чолак
7
Андоне
8
Бабел
13
Данило
12
Марсело
12
Марсело
13
Данило
10
Асенсио
17
Васкес
17
Васкес
10
Асенсио
22
Иско
9
Диас
9
Диас
22
Иско
7
Андоне
5
Москера
5
Москера
7
Андоне
8
Бабел
76
Файр
76
Файр
8
Бабел
8
Чолак
13
Хоселу
13
Хоселу
8
Чолак
Остались в запасе
Реал
Депортиво
1
Кико Касилья
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
21
Марлос Морено
ПВ
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
Остались в запасе
21
Марлос Морено
ПВ
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Реал - Депортиво
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Бернабеу
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