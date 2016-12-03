Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Боруссию» из Менхенгладбаха и другие результаты

В матче 13-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своем поле одержала крупную победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха – 4:1. Дублем в составе победителей отметился Пьер-Эмерик Обамеянг.

В других встречах игрового дня «Хоффенхайм» разгромил «Кельн» благодаря дублю Вагнера, «Байер» сыграл вничью с «Фрайбургом», «Вольфсбург» потерпел поражение от «Герты», «Вердер» оказался сильнее «Ингольштадта».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 13-й тур

Байер – Фрайбург – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Хаберер, 30; 1:1 – Чалханоглу, 60.

Боруссия Д – Боруссия М – 4:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Раффаэл, 6; 1:1 – Обамеянг, 7; 2:1 – Пищек, 15; 3:1 – Дембеле, 64; 4:1 – Обамеянг, 69.

Вердер – Ингольштадт – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Крузе, 24; 1:1 – Зуттнер, 58; 2:1 – Бартельс, 76.

Вольфсбург – Герта – 2:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Майорал, 12; 1:1 – Платтенхардт, 16; 2:1 – Зегуйн, 18; 2:2 – Эссвайн, 69; 2:3 – Калу, 90+1 (с пенальти).

Удаление: Зегуйн, 87 – нет.

Хоффенхайм – Кельн – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Вагнер, 8; 2:0 – Тольян, 39; 3:0 – Вагнер, 67; 4:0 – Ют, 89.

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