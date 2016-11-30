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    Семин: «Не всегда получается то, чего я хочу. Слухи об отставке не нервируют»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что он может быть отправлен в отставку. По словам 69-летнего специалиста, его команда должна больше работать над реализацией моментов.

    – Нервирует ли информация о вашем возможном уходе из команды?

    – Нет. Почему она должна нервировать? Как только первый день приступаешь к работе, есть СМИ, которые пишут, что тренеру дали всего одну игру, и он должен уходить. Мы будем создавать команду, и работать дальше.

    – Какие проблемы видели, когда приходили в команду, и удалось ли их решить?

    – Есть понимание с игроками и того, чего я хочу. Не всегда получается. Есть доля невезения. Иногда бывает наоборот. Мы должны больше работать над реализацией моментов, укрепить атакующую линию.

    Есть понимание, куда двигаться. Но я могу предъявить претензии минут за 20 по прошлой игре, а по второму тайму могу сказать, что ребята играли хорошо. Даже согласно статистике мы таких матчей не проводили. В плане владения мячом, остроты в площади ворот, ударов. А вот реализации нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.11.2016 12:30
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