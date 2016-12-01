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РФПЛ. «Анжи» у себя дома примет «Амкар»

1 декабря 2016, 19:58
31

В сегодняшних встречах 16-го тура РФПЛ лидер турнирной таблицы «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов», «Краснодар» отправится в гости к «Тереку», «Анжи» примет «Амкар», а «Локомотив» в Томске померится силами с местной «Томью».

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

Анжи (Махачкала) – Амкар (Пермь)

1 декабря, 20:30 по московскому времени

Томь (Томск) – Локомотив (Москва)

1 декабря, 19:30 по московскому времени

Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Молло, 17 (с пенальти); 2:0 – Ткачев, 45+2; 3:0 – Паскуато, 59; 4:0 – Корниленко, 70.

Терек (Грозный) – Краснодар – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Пирис, 25; 2:0 – Грозав, 33; 2:1 – Анхель, 72 (в свои ворота).

Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Лунгу, 38.

Рубин (Казань) – Арсенал (Тула)

Гол: 1:0 – Жонатас, 62.

ЦСКА (Москва) – Оренбург

Голы: 1:0 – Натхо, 26 (с пенальти); 2:0 – Игнашевич, 79.

Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа

Голы: 1:0 – Жулиано, 84; 2:0 – Кокорин, 90.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Ростов Рубин Арсенал ЦСКА Оренбург Зенит Уфа Крылья Советов Спартак Ахмат Краснодар Томь Локомотив Анжи Амкар-Пермь
Комментарии (31)
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vgarakh
1480493035
Ростов победит весело и красиво, хотя против Урала ничего не имею и симпатизирую Екатеринбургу.
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Zenit-84
1480504355
Удачи Зениту!
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ribavadim
1480517633
Уфа уже забирала очки у лидера. Почему-бы не забрать очки и у другого лидера?
Ответить
Зарема лис
1480530304
Блять бомжы скажите спасибо Лодыгину!Он блять вашу команду вытянул.
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werty
1480531729
Уфа мы с Вами!!!!
Ответить
dimsok
1480575887
Вперёд Спартак!
Ответить
dimid
1480576536
КС - Спартак 0:3
Ответить
DjZinc
1480579397
Рано или поздно спартак потеряет очки... интересно кому они впухнут?
Ответить
vladimir-7
1480579915
Крыльям нужна победа и выходить из опасной зоны. Терек сыграет вничью с Краснодаром 2:2. Локомотив выиграет у Томи 1:0. Анжи выиграет у Амкара 2:1.
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Legioner-05
1480603220
Врба давай уже набирай баллы
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