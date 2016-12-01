РФПЛ. «Анжи» у себя дома примет «Амкар»

В сегодняшних встречах 16-го тура РФПЛ лидер турнирной таблицы «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов», «Краснодар» отправится в гости к «Тереку», «Анжи» примет «Амкар», а «Локомотив» в Томске померится силами с местной «Томью».

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

Анжи (Махачкала) – Амкар (Пермь)

1 декабря, 20:30 по московскому времени

Томь (Томск) – Локомотив (Москва)

1 декабря, 19:30 по московскому времени

Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Молло, 17 (с пенальти); 2:0 – Ткачев, 45+2; 3:0 – Паскуато, 59; 4:0 – Корниленко, 70.

Терек (Грозный) – Краснодар – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Пирис, 25; 2:0 – Грозав, 33; 2:1 – Анхель, 72 (в свои ворота).

Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Лунгу, 38.

Рубин (Казань) – Арсенал (Тула)

Гол: 1:0 – Жонатас, 62.

ЦСКА (Москва) – Оренбург

Голы: 1:0 – Натхо, 26 (с пенальти); 2:0 – Игнашевич, 79.

Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа

Голы: 1:0 – Жулиано, 84; 2:0 – Кокорин, 90.