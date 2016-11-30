Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Материалы

ЦСКА - Оренбург

30.11.2016, Среда, 19:30 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 16 тур ЦСКА - Оренбург
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
2 тур
7 августа, воскресенье 16:00 Оренбург 0:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
...
  • ...
    Рейтинг: +1591

    Almazovich 1 декабря 2016, 10:27

    Молодец ЦСКА!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +183

    сергей николаевич 30 ноября 2016, 23:18

    Коней прорвало!

    -1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 30 ноября 2016, 21:02

    А. Дорофеев наверное пьяный, то Чалов и Верблум разыграли комбинацию,
    но Акинфеев намертво взял мяч, то Тошич ушел с поля и Головин перешёл
    на его место и теперь ЦСКА будет играть в 3 защитника.

    -1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +184

    Sergei26 30 ноября 2016, 20:48

    ЦСКА давай

    4
    Ответить
  • Читайте нас: 