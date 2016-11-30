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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Оренбург
ЦСКА - Оренбург: обзор матча 30 ноября 2016
ЦСКА
30.11.2016, среда, 19:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Оренбург
26'
Б. Натхо (П)
79'
С. Игнашевич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Оренбург
85'
Замена
Я. Бамба
️️️️
П. Нехайчик
Замена
К. Набабкин
️️️️
П. Вернблум
83'
ГОЛ! 2:0!
С. Игнашевич
79'
76'
Замена
М. Батов
️️️️
И. Коронов
74'
Вторая желтая
Д. Андреев
Замена
К. Страндберг
️️️️
Ф. Чалов
73'
Желтая карточка
С. Игнашевич
68'
Замена
С. Игнашевич
️️️️
З. Тошич
65'
59'
Желтая карточка
Д. Андреев
57'
Замена
А. Делькин
️️️️
Д. Ефремов
Желтая карточка
З. Тошич
53'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Натхо
26'
20'
Желтая карточка
А. Померко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Александр Головин
АП
18
Зоран Тошич
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Оренбург
30
Александр Гутор
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
20
Алексей Померко
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
33
Павел Нехайчик
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
6
Якуба Бамба
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
4-2-3-1
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
6
Березуцкий
6
Фернандес
10
Натхо
19
Вернблум
17
Миланов
10
Головин
18
Тошич
63
Чалов
4-1-3-1-1
30
Гутор
12
Малых
58
Ойеволе
15
Андреев
2
Полуяхтов
8
Афонин
14
Коронов
20
Померко
84
Воробьев
22
Ефремов
33
Нехайчик
63
Чалов
10
Страндберг
10
Страндберг
63
Чалов
18
Тошич
4
Игнашевич
4
Игнашевич
18
Тошич
19
Вернблум
14
Набабкин
14
Набабкин
19
Вернблум
14
Коронов
17
Батов
17
Батов
14
Коронов
33
Нехайчик
6
Бамба
6
Бамба
33
Нехайчик
22
Ефремов
90
Делькин
90
Делькин
22
Ефремов
Остались в запасе
ЦСКА
Оренбург
1
Сергей Чепчугов
ВР
66
Алан Дзагоев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
98
Дмитрий Абакумов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
66
Алан Дзагоев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
98
Дмитрий Абакумов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча ЦСКА - Оренбург
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол
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