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    Сантуш считает сборную России одним из фаворитов Кубка конфедераций

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Кубка конфедераций, на котором его команда сыграет в одном квартете с Россией, Мексикой и Новой Зеландией.

    «У нас сложная группа. Россия – организатор, новая команда, с новым тренером. Это один из фаворитов турнира. Конечно, они захотят выиграть дома.

    Мексика уже выигрывала Кубок конфедераций. У них очень яркие игроки, некоторые играли в Португалии. Новая Зеландия нам известна меньше, но это ничего не значит. Они будут мотивированны. Мы не фавориты, но будем играть на победу», – сказал Сантуш.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.11.2016 19:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +664

      Небесная 26 ноября 2016, 22:44

      он прикалывается??

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      Zhenyoklfootball 26 ноября 2016, 20:32

      Сборная России фаворит???? АХАХА, АХАХА, АХАХА!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      ASG 26 ноября 2016, 20:28

      пошутил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      barca9651 26 ноября 2016, 20:03

      "мы не фавориты" - скромничает. Очевидно, что противоречит.

      1
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