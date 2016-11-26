Сантуш считает сборную России одним из фаворитов Кубка конфедераций

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Кубка конфедераций, на котором его команда сыграет в одном квартете с Россией, Мексикой и Новой Зеландией.

«У нас сложная группа. Россия – организатор, новая команда, с новым тренером. Это один из фаворитов турнира. Конечно, они захотят выиграть дома.

Мексика уже выигрывала Кубок конфедераций. У них очень яркие игроки, некоторые играли в Португалии. Новая Зеландия нам известна меньше, но это ничего не значит. Они будут мотивированны. Мы не фавориты, но будем играть на победу», – сказал Сантуш.