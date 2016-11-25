Семин не собирается переделывать себя

Помню лет 15 назад он тренировал Локо. Они кому-то проигрывали и судья свистнул об окончании матча, когда они угловой собирались подавать. И Палыч закричал: "Угловой ребятам не дал подать, *ука!" Мы с братаном до сих пор это помним.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что по-прежнему может прикрикнуть на своих игроков, если того требует ситуация.
«В моей работе бывают ситуации, когда необходимо встряхнуть игрока или всю команду в раздевалке. Не скрою, порой в достаточно резкой форме. Во всяком случае, мне кажется, что я остался таким, каким был всегда. Присесть на лавку можно, когда ведешь в счете или все получается. Но даже в этом случае меня тянет к полю. И переделать себя уже вряд ли смогу», – рассказал Семин.
После 14-ти туров «Локомотив» занимает 11-ю строчку турнирной таблицы российской Премьер-лиги.