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    Семин не собирается переделывать себя

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что по-прежнему может прикрикнуть на своих игроков, если того требует ситуация.

    «В моей работе бывают ситуации, когда необходимо встряхнуть игрока или всю команду в раздевалке. Не скрою, порой в достаточно резкой форме. Во всяком случае, мне кажется, что я остался таким, каким был всегда. Присесть на лавку можно, когда ведешь в счете или все получается. Но даже в этом случае меня тянет к полю. И переделать себя уже вряд ли смогу», – рассказал Семин.

    После 14-ти туров «Локомотив» занимает 11-ю строчку турнирной таблицы российской Премьер-лиги.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2016 07:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +367

      gigs84 25 ноября 2016, 15:00

      Помню лет 15 назад он тренировал Локо. Они кому-то проигрывали и судья свистнул об окончании матча, когда они угловой собирались подавать. И Палыч закричал: "Угловой ребятам не дал подать, *ука!" Мы с братаном до сих пор это помним.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 25 ноября 2016, 14:55

      Палыч - красава!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 25 ноября 2016, 09:28

      Нужны победы как воздух

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