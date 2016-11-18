Семенов: «У Черчесова на первом месте стоит дисциплина»

Защитник «Терека» и сборной России Андрей Семенов, который работал с нынешним главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым в составе «Амкара», сравнил его с итальянцем Фабио Капелло.

«Станислав Саламович по-прежнему гнет свою линию. Что в «Амкаре», что в сборной у него на первом месте стоит дисциплина, ответственность, и он всегда отлично мотивирует футболистов.

Не хочется сравнивать Капелло и Черчесова. Оба этих тренера любят дисциплину. Просто Станислав Саламович – русскоговорящий специалист и ему проще достучаться до игроков», – рассказал Семенов.