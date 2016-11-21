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    РФПЛ. «Терек» примет в Грозном «Томь»

    В понедельник, 21 ноября, пройдет заключительный матч 14-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Терек» на своем поле будет принимать терпящую финансовое бедствие «Томь».

    Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

    Терек (Грозный) – Томь (Томск)

    21 ноября, 19:00 по московскому времени

    Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Паскуато, 4; 1:1 – Дзюба, 11; 2:1 – Родич, 37 (в свои ворота); 3:1 – Дзюба, 89 (с пенальти).

    Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Газинский, 66; 2:0 – Смолов, 71; 3:0 – Жоаозиньо, 74.

    Спартак (Москва) – Амкар (Пермь) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Глушаков, 90+1.

    Анжи (Махачкала) – Уфа 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Ваньек, 63.

    Оренбург – Локомотив (Москва) 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Касаев, 25; 1:1 – Нехайчик, 59.

    Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Миланов, 20.

    Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону 0:0 (0:0)

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.11.2016 18:23
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 22 ноября 2016, 00:06

      Томь может когда хочет.

      1
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      Рейтинг: +31

      NighteMare 21 ноября 2016, 22:15

      Тяжко Томи придется, кучу матчей играть не дома

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 ноября 2016, 20:03

      Как не сыграют - следующий матч будет жарким.Терек в европу хочет

      0
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      Рейтинг: +18

      Аналитик г.Северск 21 ноября 2016, 19:01

      В матче в Грозном по мативации команды должны разойтись миром 1:1
      Недооценка соперника будет присутствовать у Терека уж слишком быстро поверили в себя грозненцы хотя и находятся в хорошей форме !
      Ну а Томь это раненый сибирский зверь и уж ой как нужно им себя чем то бодбодрить хотя из за отсутствия зарплаты не сильно мотивирует их и чтобы получить похвалу нужно костьми ложится в грозном и им это по силе.
      Вполне дисциплинированный коллектив чего не скажешь про соперника .
      Будем смотреть
      Всем удачи ⚽️⚽️⚽️

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 21 ноября 2016, 18:29

      Всем похер, там роналду официально пидор.

      1
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      Рейтинг: +427

      policepnz 21 ноября 2016, 09:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      у Томи проблемы с финансированием.. Кадыров: иди к нам русский барашик))

      -4
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      Рейтинг: +350

      zadira56 21 ноября 2016, 08:35

      Перья,блин)

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 20 ноября 2016, 19:58

      Пусть сработает "Волжская защепка"!

      -2
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      Рейтинг: +9

      m_schenker 20 ноября 2016, 19:42

      Неназываемый,сцуко,сравнял....Самара-дубль давай!

      -1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 20 ноября 2016, 19:39

      Крылья ведут, молодые синяки минусуют уставшими кулачками, а самарские джентльмены пьют и закусывают с чувством глубокого удовлетворения!!!

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