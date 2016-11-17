Грозав считает плюсом для сборной России наличие всех игроков из РФПЛ

Полузащитник «Терека» и сборной Румынии Георге Грозав поделился впечатлениями от товарищеского матча против сборной России (0:1). Напомним, матч проходил в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена».

«В первую очередь хочу сказать, что был счастлив увидеть так много болельщиков на трибунах «Ахмат-Арены». Я также рад, что игра для меня закончилась без травм и повреждений. Конечно же немного расстроен, что мы не удержали ничью и пропустили гол на последних минутах, но таков футбол. Такое случается, но, на мой взгляд, игра была достаточно равная. Возможно, ничейный исход был бы более закономерным результатом.

Видно, что российская сборная старается построить новую команду к домашнему чемпионату мира 2018 года. Однако, судя по результатам матчей с Коста-Рикой и Катаром, у сборной есть некоторые проблемы. Я считаю, что преимущество России заключается в том, что практически все игроки выступают в российской Премьер-Лиге и отлично знают друг друга. В плане взаимодействия между футболистами на поле это является большим плюсом», – сказал футболист.