Черчесов считает, что у любой сборной был свой Катар

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о поражении в контрольном матче от Катара (1:2). По словам специалиста, не нужно унывать, а нужно работать.

«У любой сборной был свой Катар. Никто после игры не был доволен. Если брать нашу первую игру с Турцией, она была примерно того же уровня. Но это не оправдания. Это ощущения после матчей. Я в нормальном состоянии, это моя работа. Я системный человек и уверен, что только выстроенная система может нам помогать. Этим мы и занимаемся. Унывать не надо, мы будем работать», – сказал Черчесов в эфире программы «После футбола».