Новосельцев: «У сборной впереди много работы, будем стараться прогрессировать»

Защитник сборной России Иван Новосельцев поделился впечатлениями от товарищеского матча против команды Румынии (1:0).

«Эмоции, естественно, положительные, выиграли, порадовали болельщиков. Установку на игру выполнили на 60–70 процентов. Впереди достаточно много работы, будем стараться прогрессировать и побеждать с большим количеством забитых мячей.

Все понимают, какая сейчас ситуация сложилась вокруг сборной. Думаю, игроки готовы психологически пройти этот этап. У каждого есть установка — поменять это в лучшую сторону как можно быстрее. Мы разобрали игру с Катаром и с Румынией этих ошибок уже не допускали. Стали понимать лучше, что от кого требуется. Прошло три сбора, это маленький срок, но я считаю, что матч с Румынией дал свои плоды в плане понимания партнеров друг друга.

Требования Черчесова мне понятны. В чем-то они пересекаются с требованиями в моей предыдущей команде «Ростове», – отметил Новосельцев.