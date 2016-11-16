Ринат Билялетдинов: «Только Акинфеев видится мне игроком основы на ЧМ-2018»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился наблюдениями от товарищеского матча между сборными России и Румынии (1:0).

«По матчу с Румынией скажу следующее – увидел желание забивать и хорошее движение команды. Видно, что ребята переосмыслили свое отношение к делу и работали, не спустя рукава, как в матче с Катаром. Давление и эмоциональный фон были на нашей стороне. К тому же всегда приятно уходить на перерыв с победой, нежели с той же ничьей, которую, кстати, румыны могли достичь. В какой-то степени ребята исправились за поражение в Катаре.

Кого сейчас можно назвать железным игроком основы на ЧМ 2018 года? Если будет здоров, то только Игорь Акинфеев, в нем я уверен на 100 процентов. А на остальных посмотрим, как они проведут 2017 год, какой будет прогресс — так-то кандидатов у нас много. Основная обойма и так очевидна – она тасуется в районе 25 фамилий. В течение полутора лет они должны доказывать свою стартовую позицию. На данный момент в стартовом составе я вижу только Игоря Акинфеева», — сказал Билялетдинов.