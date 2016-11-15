Сборная Сан-Марино требует извинений от Немецкого футбольного союза за слова Мюллера

Секретарь по делам спорта Сан-Марино Теодоро Лонфернини заявил, что ждет официальных извинений от Немецкого футбольного союза за слова нападающего «Баварии» и сборной Германии Томаса Мюллера о бессмысленности проведения игр с соперниками подобного уровня. Напомним, подопечные Йоахима Лева нанесли сокрушительное поражения национальной команде Сан-Марино (8:0) в матче четвертого тура отборочного этапа к чемпионату мира-2018.

«Не вижу смысла сравнивать спортивные достижения наших сборных, так как их уровень несопоставим. Германия – чемпион мира, но не его хозяин. Сан-Марино славится своим гостеприимством во всем мире. Мы заботимся об этом, когда проводим такие мероприятия. Даже чемпиону мира не позволено высказываться в подобном роде. Эти слова являются отвратительными и неприемлемыми. Будем ждать официальных извинений от Немецкого футбольного союза», – сказал Лонфернини в интервью smtvsanmarino.sm.