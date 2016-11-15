Булыкин: «Игроки сборной должны понимать, что после проигрыша Катару необходим положительный результат с Румынией»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от контрольного поединка с Румынией. По его мнению, подопечным Станислава Черчесова уже пора продемонстрировать зрелищную игру и положительный результат. Матч состоится сегодня, 15 ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Жду от нашей сборной хорошего футбола и отличного результата. Мы что-то заждались от России побед и зрелищной игры. Понятно, что матч товарищеский, но хочется, чтобы после игр сборной осталось хорошее впечатление и у болельщиков, и у экспертов, которые за ними следят.

Надеюсь, что в команде все понимают, что после поражения от Катара необходимо показать положительный результат в матче с Румынией. Думаю, тренерский штаб сумеет правильно настроить и мотивировать футболистов, чтобы они принесли долгожданную победу.

Сборная Румынии – играющая команда, которая не будет сидеть в обороне, и с ней можно показать зрелищную игру с хорошим результатом. Что касается состава, то сложно прогнозировать, в чью пользу сделает выбор Станислав Черчесов. Все-таки сейчас состав в принципе неоптимальный. Уверен, что сыграют те, кто будет максимально хорошо готов физически к этому противостоянию», – сказал Булыкин.