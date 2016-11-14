Акинфеев и Миранчук готовы принять участие в игре с Румынией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о самочувствии голкипера Игоря Акинфеева и полузащитника Алексея Миранчука накануне контрольного поединка с Румынией. Игра состоится во вторник, 15 ноября, в Грозном и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Здоровье Акинфеева? Акинфеев и Миранчук готовы играть. Оба здоровы и тренировались», – сказал Черчесов.

Напомним, в товарищеской встрече против Катара (1:2) Акинфеев получил повреждение и был заменен на 58-й минуте.