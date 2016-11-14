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    «Спартак» и «Терек» заинтересованы в приобретении хавбека «Османлыспора»

    Полузащитник «Османлыспора» Папа Ндиайе может продолжить свою карьеру в России. Сообщается, что к 26-летнему игроку проявляют интерес «Спартак» и «Терек».

    Если верить источнику, сенегальца в своих рядах также хочет видеть «Атлетико». Сумма вероятной сделки оценивается в 5 миллионов евро.

    Ндиайе перебрался в «Османлыспор» из норвежского «Бодо/Глимт» летом 2015 года. В составе турецкого клуба он принял участие в 46-ти поединках, записав в свой актив 16 голов. Также на его счету шесть игр за сборную Сенегала.

    Источник: fanatik.com.tr

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    14.11.2016 14:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 15 ноября 2016, 14:30

      в Терек его!!!!!

      1
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      Рейтинг: +19

      100% Спартака 14 ноября 2016, 21:15

      Да, Спартаку папа не помешал бы!

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 14 ноября 2016, 20:50

      Нам не нужны полузащитники.

      0
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 14 ноября 2016, 19:14

      Стата отличная у парня, у нас напа столько не забивают)

      2
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      Рейтинг: +108

      dimsok 14 ноября 2016, 18:13

      Значит будет Атлетико

      0
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 14 ноября 2016, 17:15

      А вот тереку нужен игрок такого позиции

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 14 ноября 2016, 17:06

      Статистика нормальная. А так можно для начала в Терек, а там уже транзитом в Спартак. В Тереке всегда раскрываются игроки, а там если кто оценит игру, то сможет переманить. Вон тот же Маурисио как в Тереке был лидером, так и в Зените не затерялся.

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 14 ноября 2016, 16:24

      Игрок не плохой,можно посмотреть.

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      Рейтинг: +33556

      oyabun 14 ноября 2016, 16:21

      Нормальненько так забивает парень! Но вот по позиции вроде хавбеков у нас и так перебор. ЦЗ и нап. еще не помешали бы..

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      Рейтинг: +281

      nem00700 14 ноября 2016, 15:41

      У Спартака не перебор с полузащитой?

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