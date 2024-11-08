Божович: «Алкоголь в России надо запретить»

Черногорский тренер Миодраг Божович выступил за запрет алкоголя на территории России.
«Очень положительно к этому [запрету на продажу алкоголя в России] отношусь. Алкоголь – одна из самых вредных вещей в жизни любого человека.
Дай Бог, придет такое время, когда алкоголь будет запрещен везде. Уже запретили курить, надо запретить и бухать.
Думаю, никто не будет травиться от ненастоящего алкоголя. Самое лучшее, что со мной было в России – когда я вел здоровый образ жизни. Жить здорово и быть здоровым – самое главное. Заниматься семьей – лучшее решение в жизни.
Я сейчас работаю в Иране. Здесь нет никакого алкоголя, и нет никаких проблем. Здесь нормальные и здоровые люди, которые хорошо физически выглядят. Так что, думаю, без алкоголя в жизни можно легко справиться», – сказал Божович.
- Тренер работал в 7 российских клубах – «Амкаре», ФК «Москва», «Динамо», «Ростове», «Локомотиве», тульском «Арсенале», «Крыльях Советов».
- Сейчас он возглавляет иранский «Эстегляль».
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