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    Божович: «Алкоголь в России надо запретить»

    Черногорский тренер Миодраг Божович выступил за запрет алкоголя на территории России.

    «Очень положительно к этому [запрету на продажу алкоголя в России] отношусь. Алкоголь – одна из самых вредных вещей в жизни любого человека.

    Дай Бог, придет такое время, когда алкоголь будет запрещен везде. Уже запретили курить, надо запретить и бухать.

    Думаю, никто не будет травиться от ненастоящего алкоголя. Самое лучшее, что со мной было в России – когда я вел здоровый образ жизни. Жить здорово и быть здоровым – самое главное. Заниматься семьей – лучшее решение в жизни.

    Я сейчас работаю в Иране. Здесь нет никакого алкоголя, и нет никаких проблем. Здесь нормальные и здоровые люди, которые хорошо физически выглядят. Так что, думаю, без алкоголя в жизни можно легко справиться», – сказал Божович.

    • Тренер работал в 7 российских клубах – «Амкаре», ФК «Москва», «Динамо», «Ростове», «Локомотиве», тульском «Арсенале», «Крыльях Советов».
    • Сейчас он возглавляет иранский «Эстегляль».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    08.11.2024 15:30
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    crf575757
    1731070953
    Это тебя надо запретить! Как тренер вообще ноль! До тренировался до Ирана!
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    Цугундeр
    1731071748
    Алкаш на передержке.)
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    FWSPM
    1731073018
    Согласен. Спирт это наркотик. Почему его свободно продают в магазинах стоит задуматься тем у кого есть чем думать.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731073554
    Пить надо уметь, норму знать и только в хорошей компании и под хорошую закуску. Вот главные постулаты. А к тому кто вообще не пьёт я отношусь с подозрением. Гыгыгы
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    Айболид
    1731074584
    Ага , был у нас один поборник "сухого закона". Наворотил с.ука дел . Тьфу на него , гниду меченную .
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    Spartak_forv@
    1731079657
    Можно запретить мусор и на улицах будет чисто)
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    subbotaspartak
    1731079916
    Его уже трезвого обносит
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1731081785
    Круто, молодец!
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    Интерес
    1731092477
    Древние греки-основатели всяческих спортивных игр,из-за недостатка питьевой воды её вином разбавляли.И ничего,без ЗОЖ процветали.Бухать,жрать фаст-фуд -это несколько другое,чем есть,чтобы жить и пить для удовольствия.А вот спортсменов-миллионеров,можно и нужно лишить этих "пороков".Вот только невозможно...
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    The only one
    1731115561
    Божович, полистай страницы истории нашей страны. Один ввёл сухой закон- развалил СССР. Так ты теперь предлагаешь развалить РФ? В чёрный список негодяя и сделать невъездным до скончания его дней.
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