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    • «Динамо» продаст 10 футболок по 5000 рублей для погашения штрафа Лички

    «Динамо» продаст 10 футболок по 5000 рублей для погашения штрафа Лички

    «Динамо» предолжило оформить предзаказ на футболки, сбор от продажи которых призван помочь погасить штраф главного тренера команды Марцела Лички, наложенный за нецензурное высказывание.

    «Оформи предзаказ на футболку и получи шанс задать вопрос нашему тренеру на послематчевом интервью! Всего 10 штук, каждая из них стоит 5 тысяч», – говорится в сообщении клуба.

    • Личка на пресс-конференции после игры 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) сказал: «Вообще ***... Катастрофа».
    • КДК оштрафовал чеха за это на 50 тысяч рублей.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал ФК «Динамо» Москва

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    08.11.2024 13:21
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    Комментарии (4)
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    Benifacto
    1731062706
    билеты хотяб еще прикрутили....а так понты....
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    Тинез Розоп
    1731079867
    с жезлом на дорогу всей командой...
    Ответить
    andrei-sarap-yandex
    1731082951
    надо ментам с гастарбайкеров собирать......узбеков и таджиков......вот и штраф для ЛИЧКИ и соберут
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    andrei-sarap-yandex
    1731083342
    с РОССИИ выдворят 20 тысяч нелегалов......по 2500 рублей с каждого и деньги на штраф ЛИЧКЕ есть.....ЕСТЬ ПРИКАЗ О НЕЛЕГАЛОВ
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