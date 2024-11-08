«Динамо» продаст 10 футболок по 5000 рублей для погашения штрафа Лички

«Динамо» предолжило оформить предзаказ на футболки, сбор от продажи которых призван помочь погасить штраф главного тренера команды Марцела Лички, наложенный за нецензурное высказывание.

«Оформи предзаказ на футболку и получи шанс задать вопрос нашему тренеру на послематчевом интервью! Всего 10 штук, каждая из них стоит 5 тысяч», – говорится в сообщении клуба.

Личка на пресс-конференции после игры 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) сказал: «Вообще ***... Катастрофа».

КДК оштрафовал чеха за это на 50 тысяч рублей.

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