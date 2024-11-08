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    • Португальский агент сказал, смог бы Кордоба получить в Европе зарплату, как в «Краснодаре»

    Португальский агент сказал, смог бы Кордоба получить в Европе зарплату, как в «Краснодаре»

    Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал продление контракта 31-летнего нападающего Джона Кордобы с «Краснодаром» до лета 2027 года.

    – Был ли интерес к Кордобе в Европе?

    – Единственное, что я знаю – этот игрок продлил контракт с «Краснодаром». О других предложениях я не знаю.

    – Мог ли кто-то в Европе дать ему зарплату в 4 миллиона евро, как «Краснодар»?

    – В Европе это нереально, потому что тут это не четыре, а восемь из-за налогов. В сегодняшние дни это большая сумма.

    – Не большая ли это сумма для 31-летнего нападающего?

    – Нет, я понимаю о чем вы говорите, но здесь нет соотношения между возрастом и суммой. Если игрок забивает и может показать хороший уровень, значит ему могут и платить больше. Зависит от сезона, гарантий на сезон.

    – Продление контракта с Краснодаром означает, что Кордоба теперь перестал интересовать европейские клубы?

    «Краснодар» правильно поступил, что продлил контракт. Это игрок, который может играть в топовом клубе, поэтому я понимаю, почему они продлили с ним контракт.

    – Если Кордоба продолжит забивать, то возможно ли его продать в другой клуб?

    – Без сомнений, конечно. Это главный критерий. Если есть талант, то игрок может играть везде.

    • К зарплате в 4 миллиона евро в год Кордоба может добавить по 1 миллиону за чемпионство и звание лучшего бомбардира.Также 31-летний колумбиец получил подписной бонус в размере 3 миллионов евро.
    • Сейчас Кордоба с 8 голами лидирует в гонке за звание лучшего бомбардира РПЛ. Столько же мячей у Алексея Батракова из «Локомотива», но он провел на поле больше времени.
    • Предыдущее соглашение колумбийца с «быками» истекало в июне 2025 года.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    08.11.2024 11:45
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    Комментарии (4)
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    FWSPM
    1731056904
    Краснодар молодцы все красиво оформили
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    Питерский князь
    1731062196
    Считаю его средним игроком. Уверен в конце дистанции, он даже не лучшим бомбардиром будет.
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    Fibercore
    1731088193
    Отстаньте со своей Европой! Уже сто раз сказали, что ни одному легионеру РПЛ не дадут в Европе, как у нас. Кто поднимает эти темы, тот дятел.
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