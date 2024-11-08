Португальский агент сказал, смог бы Кордоба получить в Европе зарплату, как в «Краснодаре»

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал продление контракта 31-летнего нападающего Джона Кордобы с «Краснодаром» до лета 2027 года.

– Был ли интерес к Кордобе в Европе?

– Единственное, что я знаю – этот игрок продлил контракт с «Краснодаром». О других предложениях я не знаю.

– Мог ли кто-то в Европе дать ему зарплату в 4 миллиона евро, как «Краснодар»?

– В Европе это нереально, потому что тут это не четыре, а восемь из-за налогов. В сегодняшние дни это большая сумма.

– Не большая ли это сумма для 31-летнего нападающего?

– Нет, я понимаю о чем вы говорите, но здесь нет соотношения между возрастом и суммой. Если игрок забивает и может показать хороший уровень, значит ему могут и платить больше. Зависит от сезона, гарантий на сезон.

– Продление контракта с Краснодаром означает, что Кордоба теперь перестал интересовать европейские клубы?

– «Краснодар» правильно поступил, что продлил контракт. Это игрок, который может играть в топовом клубе, поэтому я понимаю, почему они продлили с ним контракт.

– Если Кордоба продолжит забивать, то возможно ли его продать в другой клуб?

– Без сомнений, конечно. Это главный критерий. Если есть талант, то игрок может играть везде.

К зарплате в 4 миллиона евро в год Кордоба может добавить по 1 миллиону за чемпионство и звание лучшего бомбардира.Также 31-летний колумбиец получил подписной бонус в размере 3 миллионов евро.

Сейчас Кордоба с 8 голами лидирует в гонке за звание лучшего бомбардира РПЛ. Столько же мячей у Алексея Батракова из «Локомотива», но он провел на поле больше времени.

Предыдущее соглашение колумбийца с «быками» истекало в июне 2025 года.

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