Сутормин сказал, превращается ли «Спартак» в середняка

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин, выступающий в команде на правах аренды из «Зенита», рассказал о принципиальности победы над «Спартаком» в гостевом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:0).

– Есть мнение, что «Спартак» превращается в середняка. Вы согласны с этим?

– Не согласен. Просто «Спартаку» тяжело. Каждый соперник по-особому настраивается на матчи против «красно-белых». Поэтому и такие сложности у этой команды.

– Но тяжело многим, например, ЦСКА, «Динамо», «Локомотиву», но результаты у этих команд другие.

– «Спартак» всегда был народной командой, и все хотят его обыграть. И сейчас это тоже осталось.

– То есть, для вас обыграть «Спартак» более важно, чем других топов?

– Не могу так сказать. Это не самый принципиальный соперник для меня, просто все хотят обыграть «Спартак».

«Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 25 очками после 14 матчей.

За последний 21 год команда завоевала три трофея – по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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