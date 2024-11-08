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    Сутормин сказал, превращается ли «Спартак» в середняка

    Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин, выступающий в команде на правах аренды из «Зенита», рассказал о принципиальности победы над «Спартаком» в гостевом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:0).

    – Есть мнение, что «Спартак» превращается в середняка. Вы согласны с этим?

    – Не согласен. Просто «Спартаку» тяжело. Каждый соперник по-особому настраивается на матчи против «красно-белых». Поэтому и такие сложности у этой команды.

    – Но тяжело многим, например, ЦСКА, «Динамо», «Локомотиву», но результаты у этих команд другие.

    – «Спартак» всегда был народной командой, и все хотят его обыграть. И сейчас это тоже осталось.

    – То есть, для вас обыграть «Спартак» более важно, чем других топов?

    – Не могу так сказать. Это не самый принципиальный соперник для меня, просто все хотят обыграть «Спартак».

    • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 25 очками после 14 матчей.
    • За последний 21 год команда завоевала три трофея – по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    08.11.2024 12:55
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    Комментарии (5)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731060590
    Постебался Сутормин над беспросветным многолетним середняком. Гыгыгы
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    Питерский князь
    1731061780
    Какой середняк, вернее порожняк.
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    NewLife
    1731064309
    "просто все хотят обыграть «Спартак». " Просто все, кто об этом пишет и задает провокационные вопросы, хотят пососать газовую сиську))
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    rash1959
    1731068924
    Это тот, у которого ценник 50 тысяч рублей?
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