РПЛ назвала автора лучшего гола октября

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал обладателем награды автору лучшего гола РПЛ в октябре.

Он выиграл ее единогласно. Гол «Крыльям Советов», забитый форвардом в матче 13-го тура РПЛ ударом от бровки, признали лучшим все эксперты РПЛ, все комментаторы «Матч Премьер» и больше 39 процентов болельщиков.

Кроме колумбийца в шорт-лист претендентов входили Ильнур Альшин («Факел»), Аббос Файзуллаев (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Владимир Хубулов («Акрон»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Зелимхан Бакаев («Химки») и Алексей Батраков («Локомотив»).

Кордоба ранее стал лучшим игроком РПЛ в октябре. Кроме того, главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев был признан лучшим тренером октября.

31-летний колумбиец на этой неделе продлил контракт с «быками» до лета 2027 года.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов