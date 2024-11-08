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    РПЛ назвала автора лучшего гола октября

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал обладателем награды автору лучшего гола РПЛ в октябре.

    Он выиграл ее единогласно. Гол «Крыльям Советов», забитый форвардом в матче 13-го тура РПЛ ударом от бровки, признали лучшим все эксперты РПЛ, все комментаторы «Матч Премьер» и больше 39 процентов болельщиков.

    Кроме колумбийца в шорт-лист претендентов входили Ильнур Альшин («Факел»), Аббос Файзуллаев (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Владимир Хубулов («Акрон»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Зелимхан Бакаев («Химки») и Алексей Батраков («Локомотив»).

    • Кордоба ранее стал лучшим игроком РПЛ в октябре. Кроме того, главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев был признан лучшим тренером октября.
    • 31-летний колумбиец на этой неделе продлил контракт с «быками» до лета 2027 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: официальный сайт РПЛ

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    08.11.2024 12:18
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    Комментарии (1)
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    oyabun
    1731060881
    Голешник действительно вышел шикарный!
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