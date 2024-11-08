Широков раскрыл, чем занимался на общественных работах после избиения арбитра

Экс-капитан сборной России Роман Широков поделился воспоминаниями о прохождении общественных работ в 2020 году.
- Бывший футболист избил арбитра Никиту Данченкова, работавшего на любительском матче.
- Его приговорили к 100 часам обязательных работ и оштрафовали на 100 тысяч рублей.
– В 2022 году вас приговорили к 100 часам общественных работ. Чем занимались?
– Труд облагораживает человека (смеется). Как в фильме «Операция Ы» героя закрыли на 15 суток, так и у меня примерно было. Только он на стройке был, а я дворы в Нахабине мел.
– Люди удивлялись, видя вас с метлой?
– Начинали в 8:30, кто по улицам ходит в такое время?
Была одна бабуля, каждый день звонила, жаловалась, что плохо почистили (смеется). Она в 8:35 садилась возле окна и наблюдала, мы ей рукой махали.
– Интересно?
– Просто потрясающе! Если бы я такой опыт не получил, наверное, считал бы, что жизнь прожил зря.
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