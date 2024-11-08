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    • Широков раскрыл, чем занимался на общественных работах после избиения арбитра

    Широков раскрыл, чем занимался на общественных работах после избиения арбитра

    Экс-капитан сборной России Роман Широков поделился воспоминаниями о прохождении общественных работ в 2020 году.

    • Бывший футболист избил арбитра Никиту Данченкова, работавшего на любительском матче.
    • Его приговорили к 100 часам обязательных работ и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

    – В 2022 году вас приговорили к 100 часам общественных работ. Чем занимались?

    – Труд облагораживает человека (смеется). Как в фильме «Операция Ы» героя закрыли на 15 суток, так и у меня примерно было. Только он на стройке был, а я дворы в Нахабине мел.

    – Люди удивлялись, видя вас с метлой?

    – Начинали в 8:30, кто по улицам ходит в такое время?

    Была одна бабуля, каждый день звонила, жаловалась, что плохо почистили (смеется). Она в 8:35 садилась возле окна и наблюдала, мы ей рукой махали.

    – Интересно?

    – Просто потрясающе! Если бы я такой опыт не получил, наверное, считал бы, что жизнь прожил зря.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.11.2024 16:29
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    Комментарии (10)
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    The only one
    1731073964
    8:30, кто по улицам ходит в такое время? И то верно. Практически ночь.
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    Айболид
    1731074667
    Метлу тебе надо навечно к руке пристегнуть .
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    Cleaner
    1731075682
    Ничего ОТМАЗАННЫЙ не осознал. РЖЕТ над таким смешным приговором и считает себя крутым и неподсудным. Избранным, не то, что остальная убогая масса в виде бабулек...((((((((((((((((((((((((
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    Янвapь 69
    1731076679
    Суточников избивал
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    Spartak_forv@
    1731078998
    Что-то мне подсказывает,что он звездит как дышит
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    Борис34684
    1731121898
    Ну хоть что то полезное сделал.
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