Широков раскрыл, чем занимался на общественных работах после избиения арбитра

Экс-капитан сборной России Роман Широков поделился воспоминаниями о прохождении общественных работ в 2020 году.

Бывший футболист избил арбитра Никиту Данченкова, работавшего на любительском матче.

Его приговорили к 100 часам обязательных работ и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

– В 2022 году вас приговорили к 100 часам общественных работ. Чем занимались?

– Труд облагораживает человека (смеется). Как в фильме «Операция Ы» героя закрыли на 15 суток, так и у меня примерно было. Только он на стройке был, а я дворы в Нахабине мел.

– Люди удивлялись, видя вас с метлой?

– Начинали в 8:30, кто по улицам ходит в такое время?

Была одна бабуля, каждый день звонила, жаловалась, что плохо почистили (смеется). Она в 8:35 садилась возле окна и наблюдала, мы ей рукой махали.

– Интересно?

– Просто потрясающе! Если бы я такой опыт не получил, наверное, считал бы, что жизнь прожил зря.

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