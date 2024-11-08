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    • Ещенко – о дисквалификациях по итогам дерби ЦСКА – «Спартак»: «В следующий раз Литвинов будет бить первым»

    Ещенко – о дисквалификациях по итогам дерби ЦСКА – «Спартак»: «В следующий раз Литвинов будет бить первым»

    Андрей Ещенко прокомментировал вердикт контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:2).

    «Дисквалификация Литвинова? Если это трактовали как удар, значит так и есть. Нормальное решение.

    Только надо было это раньше пресекать, когда заварушка начиналась. До заварушки можно было дать кому-то желтую. У нас в футболе разве можно распускать руки? Нельзя!

    Роше дали три игры, Бабичу ничего не дали, хотя он тоже хватал за горло. Судью даже нельзя трогать, а тут игроков. Поэтому нормальное решение.

    Одной игрой больше, одной меньше... В следующий раз Литвинов будет бить первым», – сказал Ещенко.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2024 14:28
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    Комментарии (5)
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    Питерский князь
    1731068332
    Надо было, вообще никого не удалять. Это добавило бы перчинку к игре. :)))) Убойный футбол, кто вспомнил.
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    Ловкий Бубен
    1731071851
    Он и в этот раз бил первым
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    Cleaner
    1731076336
    Кого там этот хлюпик Литвинов бить будет? На него дунут, он и улетит!!!...))) Спартачи, вы его откормите. Чтобы, как Джикия, вес имел!
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    andrei-sarap-yandex
    1731083450
    а успеет ЛИТВИНОВ ударить первым ??????только лёжа
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