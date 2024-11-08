Ещенко – о дисквалификациях по итогам дерби ЦСКА – «Спартак»: «В следующий раз Литвинов будет бить первым»

Андрей Ещенко прокомментировал вердикт контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:2).

За участие в драке красные карточки в ходе дерби получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов.

Бразильца дисквалифицировали на 3 матча, россиянина – на 2.

В «Спартаке» с таким решением не согласны.

«Дисквалификация Литвинова? Если это трактовали как удар, значит так и есть. Нормальное решение.

Только надо было это раньше пресекать, когда заварушка начиналась. До заварушки можно было дать кому-то желтую. У нас в футболе разве можно распускать руки? Нельзя!

Роше дали три игры, Бабичу ничего не дали, хотя он тоже хватал за горло. Судью даже нельзя трогать, а тут игроков. Поэтому нормальное решение.

Одной игрой больше, одной меньше... В следующий раз Литвинов будет бить первым», – сказал Ещенко.

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