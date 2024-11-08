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    Мостовой: «Я – основатель падел-тенниса в России»

    Александр Мостовой рассказал, что стоял у истоков российского падел-тенниса.

    Ролан Гусев не боится, что вы можете занять его место в «Динамо»?

    – Ролан меня всегда боялся и боится. Мы вчера вместе как раз сыграли в паре в падел-теннис.

    Я же основатель этого вида спорта в России – 20 лет назад уже играл в него в Испании. Учил Ролана играть в эту игру.

    Как говорится, ученик с учителем сыграли. Ролан – один из моих учеников в эту игру.

    • Стажировка Мостового в «Динамо» началась в среду.
    • Ранее ему отказал «Спартак».
    • С лета 2023 года бывший игрок «Сельты» проходит обучение в академии РФС.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    08.11.2024 16:08
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    Комментарии (4)
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    FWSPM
    1731073235
    Царь опять что то напердел
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    The only one
    1731074052
    И тут Остапа понесло...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1731079826
    -Мёртвое море знаешь? -Знаю. -Я убил.
    Ответить
    subbotaspartak
    1731083861
    Читается как основатель паdlы пенниса
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