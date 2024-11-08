Мостовой: «Я – основатель падел-тенниса в России»

Александр Мостовой рассказал, что стоял у истоков российского падел-тенниса.

– Ролан Гусев не боится, что вы можете занять его место в «Динамо»?

– Ролан меня всегда боялся и боится. Мы вчера вместе как раз сыграли в паре в падел-теннис.

Я же основатель этого вида спорта в России – 20 лет назад уже играл в него в Испании. Учил Ролана играть в эту игру.

Как говорится, ученик с учителем сыграли. Ролан – один из моих учеников в эту игру.

Стажировка Мостового в «Динамо» началась в среду.

Ранее ему отказал «Спартак».

С лета 2023 года бывший игрок «Сельты» проходит обучение в академии РФС.

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