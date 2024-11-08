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    • Названы сроки возвращения Зобнина в общую группу «Спартака» после травмы

    Названы сроки возвращения Зобнина в общую группу «Спартака» после травмы

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин вернется к работе в общей группе красно-белых после паузы на матчи сборной России. Сейчас футболист продолжает восстанавливаться после травмы, полученной на тренировке.

    • Из-за повреждения Зобнин пропустил 2 последних матча «Спартака» с ЦСКА в РПЛ и с «Ростовом» в Кубке страны.
    • В ноябре сборная России встретится с Брунеем (15 ноября) и Сирией (19 ноября).
    • «Спартак» до перерыва проведет встречу с «Акроном» дома 10 ноября. После него он сыграет с «Локомотивом» 23 ноября.
    • В этом сезоне 30-летний Зобнин провел за команду 10 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    08.11.2024 13:29
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    Комментарии (2)
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    oyabun
    1731062498
    Чернова тоже очень давно не видно.
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    alefreddy
    1731085078
    пора сменить клуб а не лазарет или завязать с футболом
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