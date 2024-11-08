Названы сроки возвращения Зобнина в общую группу «Спартака» после травмы

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин вернется к работе в общей группе красно-белых после паузы на матчи сборной России. Сейчас футболист продолжает восстанавливаться после травмы, полученной на тренировке.

Из-за повреждения Зобнин пропустил 2 последних матча «Спартака» с ЦСКА в РПЛ и с «Ростовом» в Кубке страны.

В ноябре сборная России встретится с Брунеем (15 ноября) и Сирией (19 ноября).

«Спартак» до перерыва проведет встречу с «Акроном» дома 10 ноября. После него он сыграет с «Локомотивом» 23 ноября.

В этом сезоне 30-летний Зобнин провел за команду 10 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

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