Широков выступил против натурализации Дугласа Сантоса

Роману Широкову не нравится практика выдачи российского гражданства иностранным футболистам.

– Дуглас Сантос получил гражданство РФ. Ваше отношение к подобным историям? Это больше нужно игроку или клубу, чтобы освободить легионерский слот?

– Для клуба точно плюс, а для футболиста не знаю. Я на миллион процентов уверен, что он здесь ни секунды не задержится, как только у него закончится контракт.

Сколько футболистам давали российское гражданство? Только Гилерме в Москве живет. Ари наездами бывает, а где остальные россияне? Лично я против выдачи гражданства.

Президент РФ Владимир Путин присвоил Сантосу гражданство 21 октября.

Через 4 дня зенитовец получил российский паспорт.

Дуглас в клубе с лета 2019 года.

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