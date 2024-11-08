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    Широков выступил против натурализации Дугласа Сантоса

    Роману Широкову не нравится практика выдачи российского гражданства иностранным футболистам.

    – Дуглас Сантос получил гражданство РФ. Ваше отношение к подобным историям? Это больше нужно игроку или клубу, чтобы освободить легионерский слот?

    – Для клуба точно плюс, а для футболиста не знаю. Я на миллион процентов уверен, что он здесь ни секунды не задержится, как только у него закончится контракт.

    Сколько футболистам давали российское гражданство? Только Гилерме в Москве живет. Ари наездами бывает, а где остальные россияне? Лично я против выдачи гражданства.

    • Президент РФ Владимир Путин присвоил Сантосу гражданство 21 октября.
    • Через 4 дня зенитовец получил российский паспорт.
    • Дуглас в клубе с лета 2019 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.11.2024 14:38
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    Комментарии (31)
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    Питерский князь
    1731066338
    У нас мАсква кишит чисто русскими, а Сантасу нельзя давать паспорт потому что он футболист. Лучше бы Широков за бугор свалил на миллион процентов.
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    Айболид
    1731072268
    Адекватный же человек ))) Естественно против . Принципиальная позиция , бескомпромиссная .
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    FWSPM
    1731072910
    Как смеешь ты идти против воли газового господина?
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    Cleaner
    1731075857
    ОТМАЗАННЫЙ Широков, а ты Сантосу с правой наверни, а когда упадет, то ногами его, НОГАМИ! Но да ты крутой только с теми, кто заведомо слабее тебя. Когда бывший судья Фелотов тебя на ринг вызвал, ты МОЛЧА СЛИЛСЯ...(((
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    andrei-sarap-yandex
    1731083855
    надо КАРАВАЕВа благодорить за 2гола в матче с КРАСНОДАРОМ....слил команду и ребят за 5 минут.....а нужны ли такие росс.игроки....МАНТУАН пашет без нытья......ДОЛОЙ ЛИМИТ
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    alefreddy
    1731084909
    он уже обратный билет заказал
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    Интерес
    1731086045
    НЕ поздно ли???
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    alp
    1731090646
    а что, Зенит интересовался мнением этого тупого быдла?
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