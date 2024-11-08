Мостовой ответил, готов ли он войти в тренерский штаб «Динамо» после стажировки

Александр Мостовой допустил, что останется в «Динамо» после прохождения тренерской стажировки.

– Если стажировка пройдет успешно, не хотели бы войти в тренерский штаб Лички?

– Уже давным-давно открыт для предложений, поэтому да, готов. И тем более, когда ты учишься, имеешь право стать тренером.

Ко мне обратились всего один раз, и все помнят эту историю – больше вызовов не было.

А я открыт абсолютно для всех, и этим, наверное, от многих отличаюсь.

Стажировка Мостового в «Динамо» началась в среду.

Ранее ему отказал «Спартак».

С лета 2023 года бывший игрок «Сельты» проходит обучение в академии РФС.

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