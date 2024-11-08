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  • Мостовой ответил, готов ли он войти в тренерский штаб «Динамо» после стажировки

Мостовой ответил, готов ли он войти в тренерский штаб «Динамо» после стажировки

8 ноября 2024, 14:58
3

Александр Мостовой допустил, что останется в «Динамо» после прохождения тренерской стажировки.

– Если стажировка пройдет успешно, не хотели бы войти в тренерский штаб Лички?

– Уже давным-давно открыт для предложений, поэтому да, готов. И тем более, когда ты учишься, имеешь право стать тренером.

Ко мне обратились всего один раз, и все помнят эту историю – больше вызовов не было.

А я открыт абсолютно для всех, и этим, наверное, от многих отличаюсь.

  • Стажировка Мостового в «Динамо» началась в среду.
  • Ранее ему отказал «Спартак».
  • С лета 2023 года бывший игрок «Сельты» проходит обучение в академии РФС.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Личка Марцел Мостовой Александр
Комментарии (3)
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Cleaner
1731076143
Обнаглел Мостовой. Один день потерся в клубе и уже закидоны на тренерство появились...(((
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neim
1731084185
"Была у лисы избушка ледяная ..." Русская народная сказка ))).
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