Адурис стал самым возрастным автором гола в составе сборной Испании

Нападающий сборной Испании Ариц Адурис отметился забитым мячом в матче отборочного турнира к ЧМ-2018 против Македонии (4:0). Таким образом, форвард стал самым возрастным игроком национальной команды, отметившийся голом. На тот момент футболисту было 35 лет, девять месяцев и один день.

«Горд за то, что нахожусь в сборной в своем возрасте и получаю удовольствие от того, что делаю. Я доволен, как идут мои дела. Всегда стараюсь приложить максимум усилий, чтобы помочь команде», – сказал Адурис.