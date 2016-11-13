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Судьи
Главный судья:
Роберт Шергенхофер (Форарльберг)
Материалы

Испания - Северная Македония

12.11.2016, Суббота, 22:45 мск Гранада, стадион Лос Карменес Трансляция: Матч ТВ Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур Испания - Северная Македония
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа C
8 тур
8 сентября, вторник 21:45 Северная Македония 0:1 Испания
1 тур
8 сентября, понедельник 22:45 Испания 5:1 Северная Македония
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Испания 10 9 1 0 36:3 +33 28
2. Италия 10 7 2 1 21:8 +13 23
3. Албания 10 4 1 5 10:13 -3 13
4. Израиль 10 4 0 6 10:15 -5 12
5. Северная Македония 10 3 2 5 15:15 0 11
6. Лихтенштейн 10 0 0 10 1:39 -38 0
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 13 ноября 2016, 16:40

    Молодцы

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