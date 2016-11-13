Хацкевич: «Мы, как и команда Болгарии, настроены на победу»

Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич рассказал о том, чего ждет от матча квалификации ЧМ-2018 с Болгарией. Напомним, что игра состоится сегодня, 13 ноября.

«Мы, как и команда Болгарии, настроены на победу. Преимущество у вас только в своем поле. Все остальное покажет игра. Прошло всего три тура. Вся борьба у нас еще впереди. Понятно, что есть явный фаворит нашей группы — сборная Франции. Да, может быть Швеция и Нидерланды тоже считаются фаворитами, но нельзя говорить, что уже после первых игр мы с Болгарией будем бороться за места внизу таблицы.

Есть ли в болгарской сборной игрок, который заслуживает специального внимания? В наше время уже никто не играет персонально. Скорее сегодня зонный футбол в приоритете. Наши ребята подготовлены: они знают сильные стороны соперника, но персонально против кого-то мы играть не будем», — сказал он в интервью ассоциации белорусской федерации футбола.