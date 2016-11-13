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    Непомнящий призвал не поднимать истерию вокруг сборной России

    Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий выразил мнение, что не стоит поднимать истерию из-за выступлений сборной России. Напомним, ранее в товарищеском матче национальная команда уступила Катару со счетом 1:2.

    «Нужно признать, что наши болельщики – максималисты. Любой болельщик хочет, чтобы его команда побеждала. Но я категорически против того, чтобы поднимать истерию вокруг сборной, спрашивая на каждом углу, что там происходит. Всем же ясно, что мы играем не оптимальным составом на сегодняшний день. Поэтому к поражению от Катара я отнесся очень легко. Как кажется мне, в команде просто не нашлось баланса. Нужно чтобы появились лидеры», – сказал Непомнящий.

    Источник: Спорт FM

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    13.11.2016 01:50
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +364

      neofizer 13 ноября 2016, 12:38

      вот так "без поднятия истерии" загнила сборная по баскетболу...

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > neofizer 13 ноября 2016, 13:16

      Сначала засилье легионеров в стартовых пятерках наших провинциальных БК, а уж потом и загнивание сборной, ага.

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      Рейтинг: +1025

      MaxiUs 13 ноября 2016, 12:28

      Максималисты-потому что капелло почти миллиард рублей подарили. за что?????не платите такие зарплаты при нищем общем состоянии футбола в стране.

      1
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      Рейтинг: +320

      T 72 13 ноября 2016, 12:17

      Никто и не поднимает кроме вас,всем уже по фигу,как сыграют так и сыграют

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 ноября 2016, 11:22

      Непонятно что Черчесов делает.Он омолаживает защиту или нет?Если он просто хочет посмотреть всех подряд (чтобы они сами проявили себя)то надо играть как в детстве в дыр-дыр(просто плюнуть на защиту) но с Катаром и этого не было.

      1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 13 ноября 2016, 10:44

      Правильно.

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 ноября 2016, 09:50

      Я уже давно спокойно отношусь к поражениям нашей сборной! Наши игроки не хотят играть за сборную, нет патриотизма, нет престижа, нет стимула! Так что не будет и результата! Деньги развалили российский футбол и морально разложили футболистов! Так что положительного результата болельщики будут ждать дольше, чем Спартак станет чемпионом РФПЛ! (минимум лет 10)

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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 ноября 2016, 06:26

      Истери-не-истери, толку- то, наши милионщики вряд-ли поймут нищих болельщиков

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 13 ноября 2016, 05:31

      Не помню, когда наша сборная последний раз под себя не обосралась. И всегда ведь есть причины, - как в детском садике! - я забыл..я заигрался...я недотерпел...И воспиталки такие же - я отошла...я думала...я недоглядела...

      Дети славные, слов нет, а вот детсад хреновый. С ув.

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 13 ноября 2016, 05:24

      Во время короткого перерыва между провалом в Катаре и игрой против Румынии в Грозном статистики «Советского спорта» поднимают архивы, чтобы сравнить — насколько успешно начинали на своем посту бывшие главные тренеры сборной России.

      Оказалось, что у Станислава Черчесова один из худших в истории показателей: в первых четырех матчах под его руководством сборная выиграла лишь однажды, еще раз сыграла вничью, а два матча проиграла.

      Хуже него в сборной России начинал только Анатолий Бышовец, который проиграл шесть матчей из шести. Справедливости ради следует отметить, что команда Бышовца проигрывала соперникам более серьезным, чем Катар — действующим чемпионам мира сборной Франции (дома) и сборным Швеции, Украины, Испании, Исландии и Бразилии (в гостях).

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > pegas1276 13 ноября 2016, 05:31

      + за историческую справку. С ув.

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      Рейтинг: +3282

      woyser 13 ноября 2016, 02:58

      Хороший тренер.

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