Врач «Динамо» рассказал о состоянии Тюкавина, который может выбыть на полгода

Александр Родионов, врач «Динамо», прокомментировал травму нападающего Константина Тюкавина.

Футболист может пропустить полгода.

Игрок травмировался в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию игры в Ростове-на-Дону.

– Расскажите о состоянии Константина.

– Мы все видели момент в единоборстве с игроком «Ростова», после чего он не смог продолжить матч. По первым тестам и расспросу игрока, его ощущениям, то что он чувствовал при тестировании его коленного сустава, есть вероятность, что там повреждение передней крестообразной связки. То, что обычно в футболе называют самой проблематичной травмой, которая приводит к выбыванию игрока до шести месяцев.

Самый благополучный исход, что мы сделаем по прилете в Москву МРТ‑исследование и связки будут целы. Если она уже будет повреждена, то встанет вопрос об оперативном вмешательстве. Сейчас он чувствует себя более‑менее стабильно из‑за того, что мышцы находятся в тонусе, сустав нестабильный. Но косвенные признаки показали, что есть такая вероятность.

– Сколько он может пропустить при благополучном исходе?

– До месяца. От месяца и до полугода.